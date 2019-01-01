В Прикамье прошла приёмка после ремонта двух дорожных объектов общей длиной более 6 км Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по ремонту двух участков дорог общей длиной более 6 км. Ремонт проводился по прогрессивной бесколейной технологии, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Речь идёт об участке шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до автомобильного моста через Мулянку и о части трассы Пермь — Березники (участок от п. Пальники до п. Лунный).



Часть шоссе Космонавтов длиной 1,1 км подрядчик отремонтировал за две недели и сдал раньше срока. В дневные часы эта трасса востребована, поэтому работы по ремонту велись ночью, чтобы избежать автомобильных заторов. Площадь покрытия составила 18 тыс. кв. м.​

В приёмке дороги участвовали представители министерства транспорта Пермского края, краевого управления автомобильных дорог и транспорта, общественники и депутаты.​

Второй региональный объект — автодорога Пермь — Березники в Добрянском городском округе. Участок протяжённостью 5 километров подрядчик, ООО «АртИнвестГрупп», также сдал раньше срока на месяц (дата приёмки по контракту — 31 августа). Стоимость работ составила 46,56 млн руб. ​

В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 35 объектов протяжённостью более 80 км. Ещё 20 дорог приведут в порядок за счёт экономии средств от проведения конкурсных процедур. Из бюджетов всех уровней на дороги нацпроекта выделено в 2020 году более 2,1 млрд руб.

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