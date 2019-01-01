Елена Лодыгина журналист Для нельготных транспортных карт Перми отменили пополнение наличными Пермское УФАС не нашло нарушений при введении этого ограничения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Управлении ФАС по Пермскому краю прокомментировали нововведения, связанные с изменением способа пополнения транспортных карт в Перми.

Напомним, с 3 августа транспортные карты будет возможно пополнять только безналичным способом. Пермякам предлагается пополнять карты через Сбербанк, банкоматы, в кассах «Почтобанка» и в «Центральных кассах», расплачиваясь банковской картой, пояснили в мэрии.

Для владельцев льготных проездных правила оплаты не изменятся, так как их карты являются персонифицированными. Также не изменится процедура приобретения безлимитных тарифов и тарифа на 60 поездок.

Антимонопольщики пояснили, что изменение порядка пополнения транспортных карт связано с изменением федерального закона о национальных платежных системах. Данные изменения не связаны с ограничением конкуренции и с вопросом способа пополнения транспортных карт. Поэтому пермское УФАС России не намерено оспаривать изменения федерального законодательства.

Поправки к федеральному закону о национальных платежных системах были утверждены 2 августа. Введены они с целью противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Изменения коснулись лишь жителей нескольких регионов, в том числе Московской, Орловской, Липецкой и Новгородской областей, Пермского края.

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