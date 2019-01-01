Сбербанк и ПЗСП договорились о сотрудничестве Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Пермское отделение ПАО «Сбербанк» и АО «ПЗСП» заключили соглашение о сотрудничестве. Суть соглашения — взаимное продвижение в области реализации проектов по строительству, сообщает пресс-служба ПЗСП.

Крупнейший российский банк и известный пермский застройщик объектов будут совместно выступать с инициативами по улучшения жилищных условий и повышению покупательского спроса на жильё.

В рамках исполнения соглашения в офисах банка и его партнёрских предприятиях будут размещены предложения от ПЗСП. Банк и застройщик будут проводить совместные PR-компании, ипотечные ярмарки. Услуги дочерних компаний банка будут оказываться ПЗСП на особых условиях.

пресс-служба АО «ПЗСП»

В свою очередь, ПЗСП будет информировать своих потенциальных покупателей о возможности получения ипотечных кредитов в банке, рассказывать о его продуктах. В ряде случаев застройщик может при использовании программы проектного финансирования предоставлять дисконт по ипотечным сделкам Сбербанка.

Соглашение является знаковым для пермского рынка жилой недвижимости. Оно показывает, что даже в условиях пандемии бизнес-сообщество Пермского края продолжает активно работать и развиваться на благо жителей.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

— Даже в период пандемии Сбербанк остаётся надёжным банком и партнёром. И доказательством тому служат подобные соглашения. Такое сотрудничество даёт застройщикам и дольщикам уверенность, что строящиеся объекты будут сданы в срок, а также пройдут дополнительную экспертизу со стороны банка.

Алексей Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— Сотрудничество ПЗСП с крупнейшим банком страны позволяет нашему предприятию предлагать покупателям более широкие возможности при приобретении жилья и выборе механизма его оплаты. Сегодня Сбербанк финансирует строительство нескольких объектов Группы компаний ПЗСП. Гарантией безопасности сделки для будущих дольщиков является не только репутация ПЗСП как надёжного застройщика, но и условия финансирования с использованием счетов эскроу в Сбербанке.

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