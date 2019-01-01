Дмитрий Енцов журналист Сын зампредседателя совета директоров «Уралкалия» впервые выиграл этап гонок «Формула-2» Поделиться Поделиться Твитнуть

Россиянин Никита Мазепин — сын заместителя председателя совета директоров ПАО «Уралкалий Дмитрия Мазепина — впервые в своей карьере выиграл этап престижных автогонок в классе «Формула-2» («дочерние» соревнования «Формулы-1»). Произошло это в субботу,, 1 августа, на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне по итогам четвёртого этапа нынешнего сезона.

Мазепин (выступает за британскую команду Hitech) на 5,3 сек. выиграл у китайского гонщика Ганю Жоу и японского пилота Юки Цуноды.

В воскресенье, 2 августа, во второй гонке британского Гран-при (в «Формуле-2» проходят «спаренные» этапы) Мазепин показал пятый результат.

По итогам всех пяти прошедших этапов Гран-при россиянин в общей квалификации занимает 4-е место. Отметим, что лидером сезона является другой россиянин — Роберт Шварцман.

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