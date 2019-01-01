Алиса Окулова Яхта, парус… Где в Перми арендовать снаряжение для активного отдыха на воде? Поделиться Поделиться Твитнуть

Зарядиться хорошим настроением, увидеть живописные места и проплыть на закате по реке хочется многим. Городская жизнь останется за бортом, как только нога ступит на палубу белоснежной яхты или руки возьмут крепкое весло. Где в Перми арендовать доску для sup-сёрфинга или яхту?

Sup-сёрфинг

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В переводе с английского SUP — stand up paddle - означает «стоя с веслом», в этом главное отличие сап-сёрфинга от классического. Это лёгкий и безопасный водный спорт. Ограничений по возрасту для занятий sup-серфингом нет, и научиться гребле можно без особой подготовки. Дети осваивают sup-сёрфинг за 10-15 минут.

Конечно, потребуется время, чтобы уверенно балансировать, стоя на доске обеими ногами или на коленях.

Чем шире доска, тем она устойчивее, но в то же время медленнее. На широких досках можно кататься всей семьей, её чаще берут для свободного плавания. Узкие доски выбирают профессионалы, которым важны скорость и маневренность.

Арендовать сап можно в компании «SUPerm». Взять доску можно как для самостоятельного плавания, так и записаться на тур выходного дня до Хохловки или проплыть по реке Ласьве.

Цена проката составляет 800р./час., а стоимость групповых туров начинается от 1000 руб. В тур включены снаряжение, трансфер, питание.

Один пункт проката расположен на городском пляже.

Другой пункт проката расположен в Закамске, в районе остановки «Водники» у лодочной станции «Мореман».

Ещё один пункт проката Sup club Perm расположен в Жебреях. Здесь предоставят сап-комплект и спасжилет. В сопровождении инструктора можно отправиться на дневной сплав с шашлыками за 2000 руб. Кроме того, можно взять доску и на короткое время: стоимость одного часа в групповом заплыве — 600 руб., 1000 рублей стоит час индивидуального катания.

Каякинг

Каяк — это маломерное судно с острым носом и зауженной кормой, напоминает каноэ. Каяки отличаются устойчивостью, малой осадкой, они хорошо слушаются гребцов, редко переворачиваются. Кроме того, лодка без усилий маневрирует по заболоченной местности или по бурным порогам. Двойное весло облегчит управление и опору на воде и позволит новичкам научиться движениям вправо и влево. Поэтому каяк подходит как для семейного отдыха, туристического похода, сплава по реке, так и для спортивных состязаний.

Главное в управлении каяком — держать равновесие и не наклонять лодку слишком сильно. Для этого нужно выпрямить спину таким образом, чтобы линия позвоночника проходила под прямым углом к поверхности воды. Также важно определить верную ширину захвата весла — иначе силы будут расходоваться неэффективно.

Пермский клуб каякинга проводит тренировки круглый год, организует тренировочные выезды и путешествия. Обычно клуб организовывает сплавы в Хохловку, а сейчас его члены уехали в Альпы. Но до катания на открытой акватории необходимо имеет опыт и навыки — иначе поездка может быть опасна.

Обучение каякингу с тренером обойдётся в 300 руб. за два часа. Выезды в Хохловку бесплатные, но есть общий бюджет на воду, продукты и бензин. Также можно арендовать каяк самостоятельно за 350 руб. в сутки.

Яхта

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Чтобы путешествие на яхте было «как в кино», нужно его спланировать. Здесь важна погода, спасательные жилеты и аптечка первой помощи. Позаботьтесь о дополнительных запасах продуктов питания и напитков, тем более, если отправляетесь с детьми. Не стоит бояться морской болезни — самый простой способ борьбы с укачиванием - концентрация на линии горизонта.

Капитан яхты по просьбе может сделать остановку для купания. Гулять под парусом в Перми, арендовать яхту или катер можно в клубе «Яхты и катера».

В клубе стоимость яхты за час начинается от 1500 руб.- это небольшие яхты вместимостью до шести человек.

Арендовать яхты возможно и в других клубах: ИП Левин «Аренда Яхт Пермь» в ТЦ «Алмаз» на ул. Куйбышева. 37 или яхт-клубе «Фаворит» на ул Дачной, 1.

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