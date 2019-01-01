Сергей Данилов «Звезда-2005» одержала победу в стартовом матче чемпионата страны Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

Пермский ФК «Звезда-2005» в своём первом матче сезона в Суперлиге обыграл на домашнем поле ЖФК «Енисей» из Красноярска со счётом 2:1.

Оба гола у хозяек на 22-й и 30-й минутах встречи забила Олеся Курочкина. Гостьи из Сибири сократили отставание в счёте на последней минуте встречи за счёт гола Дианы Мамедовой.

Следующий матч в рамках Суперлиги «звёздочки» проведут 6 августа на выезде против новобранцев высшего дивизиона — петербургского «Зенита».

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