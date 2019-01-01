Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM может переехать на ул. Лебедева Дмитрий Махонин озаботился проблемами современного искусства Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11,рассматривается в качестве возможной площадки для размещения Музея современного искусства PERMM. Об этом написал в своём инстаграме врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин:

«Здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11, объект культурного наследия, построено в стиле конструктивизма. В 2011 году оказалось в частных руках и с того времени превращается в руины. Будем работать с собственником, здание необходимо восстанавливать. Один из вариантов дальнейшего использования — переезд сюда Музея современного искусства PERMM».

Директор музея Наиля Аллахвердиева пояснила, что идея очередной площадки для PERMM была высказана главой региона во время посещения выставки «Когда мне грустно, я смотрю на цветы» — первой, открывшейся в музее после карантина.

Перед посещением музея Дмитрий Махонин совершил прогулку по Мотовилихе в компании депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой, местной активистки Анастасии Мальцевой и директора Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского. Кроме прочего, обсуждали судьбу здания на ул. Уральской, 110, «приговорённого к сносу». По его поводу в инстаграме Дмитрия Махонина написано:

«Дом по ул. Уральской, 110, построенный в 1924 году по проекту известного швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, в прошлом году признан аварийным и подлежащим сносу. Пообщался с жителями. Дом и память о нём им очень дороги, как и многим другим жителям Перми. Это важное для истории города здание. Наша позиция — здание нужно сохранить».

Во время посещения музея PERMM Дмитрий Махонин обсудил с Наилей Аллахвердиевой важные вопросы искусства в городской среде. Говорили о судьбе ул. Сибирской, на которой один за другим размещаются памятники, связанные с войнами; о том, в чём проблема с памятником Достоевскому в сквере Декабристов. Наиля Аллахвердиева сказала, что необходима внятная политика размещения арт-объектов в городской среде и даже мастер-план этого размещения, как это делается в «продвинутых» городах.

Обсуждали проблемы воспитания молодых художников Перми и возможности их привлечения к подготовке 300-летия города.

Кроме того, Дмитрий Махонин поинтересовался, где находятся «красные человечки». «Видимо, они волнуют всех пермских губернаторов», — не без юмора прокомментировала Наиля Аллахвердиева.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, который сопровождал губернатора в музее PERMM, сообщил «Новому компаньону», что никаких официальных поручений по поводу здания на ул. Лебедева, 11 пока сделано не было. Он также рассказал, что в 2010 году, когда Торчинский был руководителем департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми, бывшая поликлиника рассматривалась в качестве площадки для размещения Пермской арт-резиденции, однако, по выражению министра, «цена вопроса там — мама дорогая», поэтому выбор пал на здание на ул. Монастырской, 95а, где резиденция и находится сегодня.

Музей современного искусства PERMM сейчас размещается в арендованном помещении — бывшем торговом центре. Владелец здания — компания «Сатурн Р» не прошедшего муниципальный фильтр кандидата в губернаторы Александра Репина.

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