Краевой избирком выявил у Дмитрия Махонина недействительные подписи Поделиться Поделиться Твитнуть

Рабочая группа избирательной комиссии Пермского края провела проверку подписей граждан, сданных в поддержку выдвижения кандидата на пост губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Напомним, кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, были обязаны представить в Избирательную комиссию Пермского края подписи жителей Прикамья в поддержку своего выдвижения. Для регистрации необходимо было собрать 19991 подпись. При этом максимальное количество подписей, которые можно было представить в комиссию, составляет 21 990 подписей. Также впервые в рамках эксперимента, в котором участвовал Пермский край, кандидат мог собрать 25% или 4997 подписей через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Все подписи, собранные в электронном виде считаются достоверными и действительными, и проверке не подлежат.

Из общего объёма подписей граждан в поддержку выдвижения кандидата, согласно законодательству, должны проверяться 20% подписей.

В результате проверки 3999 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидата и отобранных для проверки посредством случайной выборки, не выявлено ни одной недостоверной, при выявленных 34 недействительных подписях избирателей. Таким образом, процент выявленных недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, составил 0,85% при допустимом объеме брака не более 5%.

Таким образом, по результатам проверки и заседания рабочей группы, количество действительных и достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата Дмитрия Махонина.

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