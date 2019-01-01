На получение гранта «Агростартап» в рамках нацпроекта заявились 96 прикамских фермеров Поделиться Поделиться Твитнуть

В​ Прикамье​ завершился​ ​приём заявок​ на получение​ гранта «Агростартап», который проводится в рамках нацпроекта​ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».​Заявки подали 96 ферм по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, по выращиванию осетровых рыб, ягодных культур, созданию кролиководческого хозяйства, пчелокомплекса.

Максимальный размер гранта 3 млн руб. — на развитие своего хозяйства, или до 4 млн руб., если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива. Средства можно направить на приобретение техники, земельных участков, разработку проектной документации, покупку или строительство зданий, покупку сельскохозяйственных животных, а также подключение зданий к инженерным сетям, в том числе к системе газоснабжения.

Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства Пермского края:

— Средства предоставляются на условии софинансирования. У фермера должно быть не менее 10% собственных средств, до 90% суммы предоставит государство.

Получить грант может гражданин Прикамья, который постоянно проживает в сельской местности и занимается сельским хозяйством, или хочет​открыть свое дело в этой отрасли.​ Также на​ грант может претендовать​гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство: в​ случае победы на конкурсе грантополучателю необходимо будет зарегистрироваться в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 30 календарных дней. Грант необходимо освоить за 18 месяцев. Обязательное условие — создание рабочих мест.

В​ прошлом году 19 фермеров получили гранты на 60 млн руб., и в крае было создано около 40 рабочих мест.

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