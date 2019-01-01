Дмитрий Махонин и Сергей Черезов запустили в эксплуатацию газопровод длиной 58 км Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 31 июля, в селе Меркуши состоялся торжественный запуск в эксплуатацию газопровода длинной 58 км. Он обеспечит газом семь населённых пунктов и свыше 1,5 тыс. жителей, проживающих сразу в двух городских округах, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В торжественном запуске газа приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов и жители посёлка.

В ходе церемонии Дмитрий Махонин отметил, что газификация — один из приоритетов региональных властей. В 2020 году будут введены в эксплуатацию сразу 39 газопроводов.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— В скором времени мы, Пермский край, станем первым регионом страны, который подпишет программу газификации с «Газпромом» на следующую пятилетку. За этот период мы должны повысить долю населённых пунктов, подключённых к газу. Это дешёвое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия.

Общая стоимость проекта составила свыше 800 млн руб.

Сергей Черезов, генеральный директор «Газпром газораспределение Пермь»:

— Газификация региона — это системная работа, строящаяся на взаимовыгодном сотрудничестве с органами власти. Наличие газа в сельской местности играет важную роль для экономического развития. Вместе с газом в дома жителей приходят тепло и уют, а значит, повышается уровень и качество жизни населения.

Для газоснабжения потребителей в с. Меркуши были построены подводящие газопроводы общей протяжённостью 10,5 км. Возможность подключиться к сетевому газу в селе получили 223 домовладения и две котельные. Стоимость строительства и проектирования газопровода в с. Меркуши составила около 40 млн руб.

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