Дмитрий Енцов журналист Из-за коронавируса отменён сентябрьский этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) принято решение об отмене этапов летнего Гран-при соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. Отменён этап в казахском Щучинске, запланированный на 4—6 сентября, а также этап в Чайковском, который должен был состояться 11—13 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.