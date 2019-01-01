Дмитрий Енцов журналист Заменить мигрантов на работе готовы 15% жителей Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики рекрутингового портала «Авито Работа» провели опрос-исследование жителей Перми по поводу возможности замены собой труда мигрантов.

Оказалось, что 15% опрошенных готовы заменить мигрантов в качестве рабочей силы, 36% заявили, что готовы это сделать, но только в случае крайней необходимости, 26% затруднились с ответом, и 23% заявили, что не заменят мигрантов собой ни при каких обстоятельствах.

Вместе с тем в вопросе, необходим ли приток трудовых мигрантов для поддержания экономики страны, 32% жителей Перми не согласны с утверждением, что этот приток нужен. 34% считают, что мигранты поддерживают экономику, ещё 34% затруднились ответить.

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