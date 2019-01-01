Судебные приставы Пермского края ограничили выезд 65 тыс. должников Поделиться Поделиться Твитнуть

За шесть месяцев 2020 года судебные приставы Пермского края ограничили в праве выезда 65,5 тыс. должников. Общая сумма задолженности составляет более 20 млрд руб. Для выезда жители Прикамья погасили долги на 2,5 млрд руб.

Судебные приставы рекомендуют гражданам, планирующим заграничную поездку, не менее чем за 10 дней проверить себя на наличие исполнительных производств на сайте УФСПП по Пермскому краю.

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