Елена Лодыгина журналист Пермский омбудсмен опроверг информацию о попытке суицида бывшим главным судебным приставом Поделиться Поделиться Твитнуть

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков встретился с бывшим главным судебным приставом Игорем Кожевниковым в СИЗО после появления информации о попытке совершения им суицида.

По словам Павла Микова, Игорь Кожевников в ходе личной беседы эту информацию не подтвердил, претензий к условиям содержания и сотрудникам СИЗО он не высказывал.

Однако меру пресечения свободы в виде содержания под стражей Кожевников всё же считает чрезмерной и жестокой по отношению к нему, его семье и детям. Также он заявил, что на сегодняшний день превышены все разумные сроки его ареста, а само нахождение в СИЗО является одним из способов получения признательных показаний.

Пермский омбудсмен направил полученные сведения для проверки в прокуратуру и краевое управление Следственного комитета.

Напомним, информация о попытке совершения суицида Игорем Кожевниковым появилась 28 июля. Тогда же сообщалось, что бывший главный судебный решился на такой шаг из-за давления на него со стороны следствия.

Игорю Кожевникову вменяют в вину совершение двух преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом или группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере). По версии следствия, он и его коллега, старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств, в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в размере 1,1 млн руб. В уголовном деле насчитывается порядка 100 эпизодов, а в списке подозреваемых насчитывается не меньше 10 человек.

Игорь Кожевников был арестован 24 июля 2019 года и отправлен по решению суда в СИЗО. Позднее защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения, но экс-руководитель был оставлен под стражей.

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