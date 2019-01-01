Дмитрий Махонин поручил «Теплоэнерго» провести для жителей Пермского края перерасчёт за вывоз мусора Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному оператору по вывозу отходов «Теплоэнерго» провести перерасчёт платы за вывоз мусора за 2019 год. Автоматический перерасчёт за весь 2019 год жители увидят в квитанциях за август.

Поручение связано с тем, что региональное минэнерго уже снижало тариф в июне, но «Теплоэнерго» производил перерасчёт только по заявлению граждан.

Таким образом, тариф за месяц стал составлять 2,93 руб. за 1 кв. м общей площади. Ранее он был на 3 коп. больше.

Тариф для индивидуальных жилых домов снизился с 65,8 руб. до 65,7 руб. за одного проживающего.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Если мы скорректировали тариф и снизили платёж, то нужно избавить жителей от бумажной волокиты и сделать всем массовый перерасчёт без лишних заявлений.

В целом плата за вывоз мусора в Пермском крае остаётся одной из самых низких в России. Тариф регионального оператора включает затраты на транспортировку отходов, закупку новых контейнеров, оборудование полигонов захоронения ТКО и операционные расходы.

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