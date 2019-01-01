МЧС предупреждает о сильном дожде, грозе и ветре в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Прикамье 31 июля.

По данным спасателей, в отдельных районах Пермского края ожидается сильный дождь, гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Об этом сообщает ВЕТТА.



МЧС рекомендуем жителям региона быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности в непогоду.

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