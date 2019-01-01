«Метафракс» вложит более 5 млрд руб. в строительство установок параформальдегида и формалина Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

ПАО «Метафракс» и ООО «Алтэкс-Строй» заключили меморандум о взаимопонимании в отношении заключения договора генподряда на строительство установок по производству параформальдегида и формалина. Документ подписали генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут и генеральный директор «Алтэкс-Строя» Сергей Седов, сообщает пресс-служба предприятия.

Церемония подписания меморандума прошла 29 июля 2020 года на площадке правительства Пермского края в присутствии главы региона Дмитрия Махонина, вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Елены Дыбовой и председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна.

Документ подтверждает готовность «Метафракса» вложить более 5 млрд руб. (без НДС) в реализацию инвестпроекта по созданию производства параформальдегида (30 тыс. тонн в год) и формалина (180 тыс. тонн в год) на производственной площадке в Губахе. Компания «Алтэкс-Строй» подтверждает намерение заключить в 2020 году договор строительного подряда на возведение установок.

Запуск новых установок позволит создать на предприятии более 30 рабочих мест и увеличить внутреннюю переработку метанола на 90 тыс. тонн в год. Таким образом, объем переработки метанола достигнет к концу 2022 года порядка 450 тыс. тонн в год.

— Более глубокая переработка метанола и выпуск продуктов, которые ранее не производились в России предусмотрены стратегией развития «Метафракса» до 2030 года. После ввода новой установки мы получим параформальдегид и станем его единственным производителем на всем постсоветском пространстве. Мы уже понимаем какой будет портфель заказов. Думаю, что благодаря нашему проекту объем потребления этого продукта увеличится в России, — пояснил Армен Гарслян.

— Для нашего предприятия это второй по значимости после строительства комплекса «Аммиак-Карбамид-меламин» (АКМ) проект по объемам инвестиций за последние годы. Мы не только полностью обеспечим российские предприятия параформальдегидом. Более половины продукта мы планируем направлять на экспорт, — сообщил Владимир Даут.

— «Алтэкс-Строй» уже два года работает на стройплощадке АКМ. Новый проект нам вполне понятен. Не видим принципиальных сложностей в строительстве и пуске этих установок в срок, — заявил Сергей Седов.

— Совсем недавно мы встречались на строительстве масштабного проекта, который реализует «Метафракс» — комплекса АКМ в Губахе. Несмотря на сегодняшние глобальные проблемы на мировых рынках инвестиционная активность компании не снижается. Проект возведения установки параформальдегида направлен на импортозамещение. Это значит, что российские предприятия снизят зависимость от импортной продукции. В Губахе появится более 30 новых высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. Социальная программа компании формирует в Губахе центр стабильности. Когда таких «центров» много, качество жизни в регионе ощутимо выше, — подчеркнул Дмитрий Махонин.

— В это непростое время мы очень много бываем в регионах и видим, что основная часть бизнеса говорит о проблемах, сложностях. Поэтому реализация таких проектов, а это очень серьезные инвестиции — показатель того, что Пермский край и его руководство целенаправленно поддерживают предпринимателей, подставляют бизнесу плечо, создают условия, когда сюда приходят с технологиями, деньгами, создают рабочие места, а не закрывают их, — отметила Елена Дыбова.

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Поставщиком оборудования и технологии для производства параформальдегида на «Метафраксе» станет инжиниринговая компания GEA Process Engineering (Дания). Лицензиаром технологии производства формалина является компания Dynea AS (Норвегия).

В июне 2019 года был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) о реализации проекта. В рамках программы «Проекты развития» подписано соглашение с Фондом развития промышленности о предоставлении займа в размере 500 млн руб. К реализации проекта «Метафракс» приступил в 2019 году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

Проект окажет положительное влияние на достижение показателей роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Задача — достичь к 2030 году роста не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года — поставлена в указе президента России Владимира Путина от 21 июля 2020 года о национальных целях развития России до 2030 года.

Параформальдегид — это продукт с низкой реакционной способностью, не подвержен процессу полимеризации, следовательно, имеет длительный срок хранения. Предприятие будет выпускать параформальдегид марки А, предназначенный для изготовления пластмасс, красок, смол, клеевых составов, изоляционных материалов. Продукт широко применяется в производстве ДСП и МДФ в качестве связующего полимера. Этот же вид предназначен для сохранения архивов фото- и киноплёнок, производства гербицидов в сельском хозяйстве и антисептиков в животноводстве.

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