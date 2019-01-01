Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Трава-лебеда На «Заводе Шпагина» открылась выставка, посвящённая «повседневным» растениям Поделиться Поделиться Твитнуть

Провокационный оксюморон в названии выставки — «Сорняки прекрасные» — вызвал негодование садоводов в социальных сетях. В самом деле, что за безобразие, мы тут убиваемся, стараемся этих паразитов изничтожить, а нам предлагают ими любоваться? Сами, поди, сроду на огороде не горбатились!

Возможно, уважаемых огородников немного примирит с выставкой то, что её герои — не буквально садовые сорняки, а так называемая рудеральная флора — неприхотливые растения, которые отважно обживают пустоши, промзоны, обочины и трамвайные пути.

Автор выставки ландшафтный дизайнер Елена Остальцева — настоящий фанат этих растений. Их эффектные «фотопортреты» украшают её страницу в «Фейсбуке» — то праздничный иван-чай, выросший среди брёвен полусгоревшего покинутого домика, то восхитительные зелёные шары — соцветия дудника — на форе покосившегося забора где-то в районе трамвайной остановки «Улица Крылова». Во время экскурсии она всё время пользуется эпитетами: «Бадяк огородный — очень красивое растение, бутоны очень декоративные»; «Пижма прекрасна с этими жёлтыми пуговками»; «Таволга прекрасна даже отцветшая»; «Все зонтичные — очень красивые!» и т. п.

Нынешним летом на «Заводе Шпагина» планировался фестиваль флористики и ландшафтного дизайна, но, когда начались обсуждения проекта, Елена предложила тему дикоросов, и проектный офис «Завода Шпагина» её поддержал.

Елена Остальцева, ландшафтный дизайнер, куратор выставки «Сорняки прекрасные»:

— Направление мысли задало уникальное пространство «Завода Шпагина». Возможно, розы и лилии смотрелись бы тут неплохо — по контрасту с окружением, но дикоросы здесь органичнее. Ландшафт настраивает на разговор о стойкости и выносливости, которые символизируют растения-рудералы.

В экспозиции задействованы около 400 растений — только местные, пермские виды. Елена Остальцева и дизайнер Елена Северюхина сгруппировали их в модули по экосистемам: здесь — заливной луг, здесь — сухой, здесь — злаковый и т. д. Растения были выкопаны с максимально возможной бережностью и после завершения работы выставки будут возвращены «на родину».

Дикоросы заполонили всё пространство «Завода Шпагина», отважно взбираясь на супрематических «рабочих» и покоряя дрезину, стоящую на помосте, — ведь именно так поступают настоящие рудеральные растения в реальности: они первыми заполоняют бывшие индустриальные пространства. Здесь же им помогли дизайнеры. Использование «сорняков» в фито- и ландшафтном дизайне — одна из главных тем этой многосоставной выставки. Непривычные материалы дали дизайнерам возможность выступить с оригинальными высказываниями — взять хотя бы инсталляции «Музыка полей» Татьяны Корюкиной и Елены Мушковой, «В Уральских горах моё сердце» Ирины Петровой, Анны Васильевой и Виктории Черновой (подставки для ампельных растений в виде остроконечных гор, а между ними — «река»-скамейка), «Гармония С» Алексея Дубровина, «Причёска в стиле ретро» Александры Шарафеевой и Виталия Запивалова, остроумно обыгрывающая понятие «зарасти» в применении к шевелюрам, — но авторская часть экспозиции, наверное, всё же не главная.

Главная — познавательная. Елена Остальцева и научный консультант выставки, кандидат биологических наук, доцент ПГНИУ Елена Ефимик прекрасно понимают, что узнать —значить полюбить, поэтому делают всё, чтобы посетители познакомились с их обожаемыми дикоросами как можно подробнее. Елена Северюхина сделала большие постеры с настоящими биологическими рисунками: растение целиком, отдельно — корень, плоды и т .п. За основу взяты иллюстрации из старинных академических изданий.

Если рудералы самой природой предназначены для залечивания ран, вызванных антропогенной деятельностью, то существует и противоположная категория растений — те, которые особенно уязвимы перед человеком. Елена Ефимик — один из основных авторов Красной книги Пермского края. Она лично нашла в природе все эти адонисы весенние, астры альпийские, венерины башмачки, любки двулистные — легендарные уральские орхидеи — и сфотографировала их. Если «сорняки» представлены в экспозиции живьём, то краснокнижные цветы — понятно, только на фото. Их нельзя рвать и выкапывать — за это, кроме всего, нешуточные штрафы предусмотрены.

Особое внимание уделяется растениям-захватчикам, то есть инвазивным видам, таким как борщевик Сосновского. Елена Остальцева со вздохом говорит, что он, конечно, восхитительно красив, но, если ему не противостоять, мы рискуем потерять луговое разнотравье, которое так превозносит эта выставка.

Самые фотографируемые экспонаты здесь — это сногсшибательная васильковая лужайка, засеянная Еленой Остальцевой с коллегами ещё в начале лета и теперь очень вовремя буйно цветущая, и «пруд» с кувшинками в старой заводской металлической ёмкости. «Спасибо, что воспитываете в себе созерцательность», — гласит табличка возле кувшинок.

Выставка краткосрочная — всего до 5 августа, и основные события будут сосредоточены в уик-энд: мастер-классы, концерты, всё такое. Будут работать детская зона, кафе, лаунж-зоны. После завершения работы выставки «Сорняки прекрасные» вернутся на своё место исторические фотографии проекта «Приращение Перми».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.