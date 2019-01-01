Дмитрий Енцов журналист Кировский район Перми возглавил бывший глава администрации Пермского района Поделиться Поделиться Твитнуть

И. о. главы администрации Кировского района назначен Владимир Цветов, он заменил на этом посту Владимира Хлебникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Ранее Владимир Цветов занимал пост главы администрации Пермского района (с 2014 по 2019 год), до этого работал заместителем вице-премьера краевого правительства. В начале 2000-х годов он был первым зампредседателя администрации Орджоникидзевского района Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.