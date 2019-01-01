Дмитрий Енцов журналист По предлагаемой зарплате Пермь занимает десятое место среди городов-миллионников Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным рекрутингового портала HeadHunter, средняя предлагаемая работодателями зарплата в Перми составляет 41,2 тыс. руб. Это десятый показатель среди городов-миллионников России.

Самая высокая средняя предлагаемая зарплата в июне — в Москве (63,1 тыс. руб.). Далее следуют Санкт-Петербург (52,2 тыс. руб.), Красноярск (47,3 тыс. руб.).

Предлагаемая зарплата ниже, чем в Перми, отмечена в Челябинске (41 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (40,6 тыс. руб.), Воронеже (39,9 тыс. руб.), Казани (36,7 тыс. руб.), Волгограде (31 тыс. руб.).

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