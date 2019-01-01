Дмитрий Махонин взял под личный контроль ситуацию с достройкой дома на ул. Пушкарской, 142 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил стройплощадку проблемного объекта в Перми на ул. Пушкарской, 142. Данный дом — один из крупнейших долгостроев региона, напоминает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Передачи квартир ждут 232 дольщика. Застройщик ООО «Сириус» не является банкротом, но ему требуется помощь для достройки дома.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Жителям абсолютно без разницы, банкрот застройщик или нет, им важно заехать в своё новое жильё. Федеральные меры поддержки не предполагают помощи застройщикам, поэтому Пермский край решает проблему на своём уровне. Задача краевых властей сейчас заключается в том, чтобы помочь достроить дом. Для этого разработана мера поддержки — предоставление займа или покупка свободных квартир на сумму, необходимую для завершения строительства.

Как подчеркнул в беседе с главой региона и дольщиками директор ООО «Сириус» Андрей Титов, степень готовности дома составляет 84%: «В 2015 году сторонними организациями был подан иск к администрации Перми с требованием отозвать у нас разрешение на строительство. Мы не могли ни продавать квартиры, ни продолжать строительство. В результате в компании случился кассовый разрыв. Работы ведутся, но очень медленно. Сегодня у нас есть имущество, которое может быть заложено для получения займа на достройку. При поддержке края мы обязательно достроим дом до конца года и начнём выдавать ключи от квартир».

Напомним, что в прошлом месяце регион заключил соглашение с Федеральным фондом защиты дольщиков о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 37 проблемных домов. На эти цели в бюджет-2020 региона заложено 725 млн руб.

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