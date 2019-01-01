Дмитрий Енцов журналист Предлагаемая зарплата в Прикамье с января снизилась в среднем на 2 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики рекрутингового портала HeadHunter проанализировали изменение предлагаемой зарплаты по регионам России за период с января по июнь 2020 года.

Оказалось, что в Пермском крае средняя предлагаемая зарплата за 6 месяцев сократилась примерно на 2 тыс. руб. - с 42,2 тыс. руб. я январе до 40,2 тыс. руб. в июне (снижение на 4,6%).

С другой стороны, относительно июня 2019 года ситуация обратная — средняя предлагаемая зарплата в регионе на 8,3% больше (в прошлом июне она составляла 37,1 тыс. руб.).

В Перми ситуация также отличается от всего края. В частности, предлагаемая зарплата в краевом центре за 6 мес. выросла на 3,7% - с 39,7 тыс. руб. в январе до 41,2 тыс. руб. в июне. А если сравнить с июнем 2019 года, то вообще выросла на 12,2% - с 36,7 до 41,2 тыс. руб.

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