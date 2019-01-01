В Перми уличным музыкантам разрешили выступления на набережной Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство социокультурных проектов Перми разработало положение, регламентирующее выступления уличных артистов на территории набережной Камы, которые не являются массовыми мероприятиями.

Для проведения выступления уличным артистам необходимо направить заявку в Агентство социокультурных проектов Перми. В заявке указывается имя артиста или название коллектива, а также состав участников, желаемое место выступления, необходимость использования электричества, время выступления и промо своего творчества. Состав творческого коллектива не должен превышать 10 человек.

Исполнение музыкальных, танцевальных, литературных и иных произведений осуществляется участниками с использованием звукоусиливающей аппаратуры с силой звука не более 60 децибел. Само выступление проходит только в согласованном месте.

Выступления уличных артистов не должны противоречить принятым нормам общественной морали и нравственности, содержать ненормативную лексику и призывов к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, алкоголя, осуществлению иной противоправной или аморальной деятельности, а также создавать угрозу безопасности граждан и нарушения общественного порядка. Участникам запрещается выступать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также политически агитировать жителей и принуждать зрителей к денежным взносам за выступление.

Рекомендуемое время для выступлений — с 12:00 до 22:00, соблюдение требований безопасности — социальной дистанции и своевременной дезинфекции — остается обязательным для всех участников.





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