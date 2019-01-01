Евгения Пастуховажурналист
Игорь Кирьянов может возглавить экспертный политический клуб ЭИСИ
Как стало известно «Новому компаньону», руководителем экспертного клуба московского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) может стать бывший декан историко-политического факультета ПГНИУ и экс-председатель Общественной палаты Пермского края, профессор Игорь Кирьянов. Он сообщил, что «разговор об этом ведётся с гостями из Москвы». «Пока процесс находится на стадии переговоров, — заявил Кирьянов. — Думаю, в течение нескольких дней мы придём в какому-нибудь решению. Это любопытно и, может быть, в чём-то даже полезно. Функционал тоже пока обсуждаем».
Напомним, экспертный клуб ЭИСИ начнёт работу в августе. Курировать проект в регионе будет Сергей Чернаков из «Бакстер Групп». Предполагается, что в заседаниях клуба будут принимать участие эксперты федерального уровня. По неофициальной информации, эта структура будет каналом для сбора аналитических материалов о политической ситуации в крае для администрации президента.
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