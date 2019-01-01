Евгения Пастухова журналист Игорь Кирьянов может возглавить экспертный политический клуб ЭИСИ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», руководителем экспертного клуба московского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) может стать бывший декан историко-политического факультета ПГНИУ и экс-председатель Общественной палаты Пермского края, профессор Игорь Кирьянов. Он сообщил, что «разговор об этом ведётся с гостями из Москвы». «Пока процесс находится на стадии переговоров, — заявил Кирьянов. — Думаю, в течение нескольких дней мы придём в какому-нибудь решению. Это любопытно и, может быть, в чём-то даже полезно. Функционал тоже пока обсуждаем».

Напомним, экспертный клуб ЭИСИ начнёт работу в августе. Курировать проект в регионе будет Сергей Чернаков из «Бакстер Групп». Предполагается, что в заседаниях клуба будут принимать участие эксперты федерального уровня. По неофициальной информации, эта структура будет каналом для сбора аналитических материалов о политической ситуации в крае для администрации президента.





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