Дмитрий Махонин: строительство детских садов в Прикамье не останавливается Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе рабочей поездки в Краснокамск глава Прикамья Дмитрий Махонин осмотрел новый детский сад в микрорайоне Звёздном. О впечатлениях главы региона рассказывает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Новый двухэтажный детский сад построен благодаря нацпроекту «Демография». Сегодня в нём принимают детей три дежурные группы — для ребят, чьи родители работают в пандемию. После снятия эпидемиологических ограничений в 12 групп сада смогут пойти 240 детей.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Краснокамск — развивающийся город, здесь много молодых семей с детьми, поэтому спрос на места в детских садах высокий. Чтобы решить эту задачу, мы построили новый детский сад. Как меня уверяют, его будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность в местах, а малышам получить самое лучшее дошкольное образование.

Часть ребят, около 70 человек, пойдут в садик впервые, остальные будут переведены из других учреждений. Площадь здания — более 4 тыс. кв. м. Внутри обустроены все помещения, необходимые для детей. В каждой группе предусмотрены полы с подогревом. Также в новом детском саду предусмотрены занятия робототехникой.

В текущем году в Прикамье уже сданы в эксплуатацию четыре детских сада для 475 ребят. Ещё 13 садиков на 2560 мест планируется ввести в эксплуатацию в этом году.​ Дмитрий Махонин подчеркнул, что строительство детских садов в Прикамье не останавливается.

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