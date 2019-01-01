Михаил Суслов «Транснефть» планирует перечислить 875 млн руб. налогов в бюджет Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

«Транснефть» планирует перечислить в краевой бюджет 875 млн руб. налогов до конца 2020 года. Об этом заявили топ-менеджеры компании на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Прикамья — потенциальными участниками закупок компании.

В 2019 года в топ-3 пермских компаний-подрядчиков «Транснефти» по общей стоимости контрактов вошли компании «Лидерэнергомонтаж», «Стронг», «Камос Лайн». По итогам первого полугодия 2020 г. в тройке лидеров — «Пермэнергокомплект» (229,5 млн руб.), «Камос Лайн (203,3 млн руб). «УЭС» (103,8 млн руб.)

По информации краевого минпромторга, предприятия Прикамья уже поставляют «Транснефти» различное оборудование, средства индивидуальной защиты и ткани для спецодежды. В 2019 году объём закупок составил 979 млн руб., за первое полугодие 2020 года — 781 млн руб. при общем плане в 1,5 млрд руб.

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