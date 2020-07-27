Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Делить весь мир на «классику и современность» — корень зла» Новый руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов дал интервью Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Пимонов. Фото: «Урал Опера Балет»

Новый художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов дал несколько интервью российской прессе, что позволило нам устроить небольшую виртуальную пресс-конференцию. Вопросы задавали Анна Галайда («Российская газета». «Уральские арабески») и Софья Дымова (Colta.ru. «Антон Пимонов: «Сегодня в Перми есть поле для манёвра»).

Анна Галайда:

— Театры всего мира сейчас в неизвестности и непонимании, в каких условиях предстоит существовать, а в Перми обнародуют ваше назначение и творческие планы. Каковы ощущения?

Антон Пимонов:

— Я не знаю, когда мы сможем дать первые спектакли. Стремимся к тому, чтобы это случилось во второй половине сентября, и очень надеемся, что второй волны коронавируса у нас не будет. Что касается моих личных ощущений, я в прекрасном позитивном волнении, потому что Пермский оперный театр — один из ведущих театров страны, его балетная труппа имеет международную репутацию, и все планы и идеи должны соответствовать той высокой планке, которую установили мои предшественники. Чувствую большую ответственность, но она меня только радует, потому что я знаю потенциал артистов и понимаю, как много можно с ними сделать. После того как был скомкан конец прошлого сезона — из-за самоизоляции уже практически после генеральной репетиции пришлось отложить мою премьеру в Большом театре, была прервана подготовка к другой премьере в Екатеринбурге, — с нетерпением жду возвращения к работе.

Анна Галайда:

— Здешняя труппа для вас не terra incognita? Вы неоднократно сотрудничали с Пермским хореографическим училищем, из которого она формируется.

Антон Пимонов:

— Да, с кем-то из нынешних артистов я работал в училище. Но те, кто интересуется музыкальным театром, вообще привыкли следить за тем, что происходит в Перми. Тем более что труппа ежегодно выступает и в Петербурге, и в Москве. Я видел в последние годы спектакли Алексея Мирошниченко — редакции «Лебединого озера» и «Щелкунчика». Видел, как пермяки исполняют Баланчина, — было радостно на это смотреть. В «Баядерке» женский кордебалет поразил своим уровнем, такого не ожидаешь от провинциальной труппы. В Перми очень гордятся, что их традиция заложена в годы войны эвакуированными Кировским театром и Вагановским училищем, и по спектаклям видно, что эта связь не прервалась.

Анна Галайда:

— Принципиальная договорённость о вашем назначении была достигнута ещё до самоизоляции. А планы вы обдумывали уже с учётом нынешней ситуации?

Антон Пимонов:

— Первый сезон — самый ответственный. Мне надо войти в коллектив, как можно лучше узнать возможности артистов, дать им возможность привыкнуть к моему стилю работы. Я сразу же начал думать о премьере, потому что это должно быть внятное ёмкое высказывание. Но когда в марте работа внезапно была прервана, все весенние планы театра передвинулись на начало сезона-2020-2021. На октябрь перенесли балетный конкурс «Арабеск» и возобновление балета Владимира Васильева «Анюта». Ещё до них должно состояться возобновление одноактных балетов Алексея Мирошниченко «Вариации на тему рококо» и «Шут». Так что первая половина сезона оказалась занята, и сейчас мы в стадии активного обсуждения, какой балет сможем выпустить после Нового года. Планировать большой спектакль неправильно. Думаем, как с наименьшими затратами выпустить одноактный балет, который бы представлял меня как хореографа и показывал высокий уровень труппы. Очень хочется, чтобы у нас получился концентрированный апельсиновый сок.

Софья Дымова:

— О главном: каковы ближайшие планы Пермского балета — не конкретные названия, а генеральная линия?

Антон Пимонов:

— Ближайший план — войти в форму и скорее открыть новый сезон. Генеральная линия — три пункта: классика ХХ века, «Баланчин & Co»; балеты XIX века, причём интересно смотреть на них, немного меняя привычный ракурс; новая хореография, в том числе моя собственная. Планируем заказывать новую музыку. Спектакли Алексея Мирошниченко остаются в репертуаре, в планах есть и его новая постановка. Хочу включить в афишу оригинальную работу Славы Самодурова. Другие имена пока оставлю в секрете.

Софья Дымова:

— Старинные балеты в новом ракурсе — это Жизель-мигрантка или Аврора, поражённая коронавирусом?

Антон Пимонов:

— Жизель в пиджаке и в эмиграции мне как раз неинтересна. Это слишком просто. Балет может быть современным благодаря энергии и ритму танца, а не солёному либретто. В 2021 году мы с Самодуровым выпустим в Екатеринбурге «Конька-горбунка», то есть моя работа в «Урал Балете» не заканчивается. За фантастику отвечают восстановленные танцы 1912 года, реальные персонажи танцуют новую хореографию, а ведущие сказки — рэперы из группы EK-Playaz. И всё в новом дизайне Насти Нефедовой. Путь «Конька» или «Пахиты» мне кажется плодотворным — но не единственным.

Софья Дымова:

— Ты классический хореограф — или современный?

Антон Пимонов:

— Современный. Делить весь мир на «классику и современность» — корень зла.

Анна Галайда:

— В последние сезоны, когда театр остался без ряда своих ведущих артистов, стали всё чаще приглашать звезд — Наталью Осипову, Марию Александрову и Владислава Лантратова. Продолжите эту традицию?

Антон Пимонов:

— Насколько я вижу, в Перми у детей с училища есть желание после его окончания уехать в Петербург либо Москву. Я не знаю пока суть проблемы и не понимаю, откуда это стремление раствориться даже в незначительной столичной труппе, когда у них через дорогу — потрясающий театр с уникальным репертуаром и возможностями для самореализации, в котором многие мечтали бы работать. В этом году в труппу приходят девять молодых талантливых выпускников, не только пермских. В театре работает молодёжь, которая уже имеет имя, заработала репутацию. Алексей не так давно пригласил пять бразильских танцовщиков, у которых хороший потенциал. Мне интереснее и ценней вырастить звезду из этих ребят, чем приглашать их со стороны. Но гости питают и артистов, и зрителей, дают дополнительный эмоциональный заряд и понимание того, что в Перми театр с очень высокой репутацией, где престижно выступать любым звёздам.

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