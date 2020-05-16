Елена Лодыгина журналист СК «Олимпия» возьмёт кредит на 22,3 млн руб. после получения субсидии из краевого бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Единой информационной системе в сфере закупок появилась информация о предоставлении кредита ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Кредит в размере 22,3 млн руб. предоставляется банком ВТБ до 30 июня 2021 года под 2% годовых. В кредитном соглашении сказано, что кредит выдаётся «Олимпии» на возобновление деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с платежами и процентными ставками по основному долгу. Кроме того, кредитная линия предоставляется спорткомплексу в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 №696.

При этом заёмщик должен быть включён в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учётом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, либо осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Также в отношении юрлица не должна вестись процедура банкротства и он не должен быть индивидуальным предпринимателем, не имеющим наёмных работников.

В кредитном соглашении прописано, что субсидирование может быть прекращено в случае выявления фактов нецелевого использования средств, получения официального письма из Минэкономразвития об отсутствии бюджетных средств на цели, предусмотренные программой по субсидированию, или в случае получения отказа в субсидировании.

Напомним, краевые власти предложили выделить средства спорткомплексу «Олимпия» на компенсацию недополученных расходов в связи с приостановлением деятельности из-за коронавируса в сумме 47,5 млн руб. Однако конкуренты «Олимпии» («БМ» и СК «Кама») написали жалобу в УФАС с требованием проверить законность предоставления субсидии и подняли вопрос о привилегированном положении «Олимпии». Антимонопольный орган жалобу рассмотрел и пояснил, что нарушений в субсидировании СК «Олимпия» нет. Выделение денег возможно через краевой бюджет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.