Школьница в Пермском крае осквернила военный мемориал
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В сети появилось видео, на котором школьница из Пермского края накрылась венком с мемориала Великой Отечественной войне. По данным ВЕТТЫ, инцидент произошёл в Карагае.
На кадрах видно, как девушка-подросток ложится с венком на землю, накрываясь им. А подруга снимает всё происходящее на видео. При этом обе школьницы смеются и используют нецензурную лексику.
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