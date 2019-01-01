Школьница в Пермском крае осквернила военный мемориал Поделиться Поделиться Твитнуть

В сети появилось видео, на котором школьница из Пермского края накрылась венком с мемориала Великой Отечественной войне. По данным ВЕТТЫ, инцидент произошёл в Карагае.

На кадрах видно, как девушка-подросток ложится с венком на землю, накрываясь им. А подруга снимает всё происходящее на видео. При этом обе школьницы смеются и используют нецензурную лексику.



В настоящее время полиция проводит проверку по факту осквернения мемориала.

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