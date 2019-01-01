Следователи проводят проверку по факту гибели в Каме пермяка Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту гибели в реке Каме 37-летнего мужчины. Трагедия произошла вечером 27 июля в Кировском районе города.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал на берегу Камы со своей сожительницей и восьмилетней дочерью. Он решил научить девочку плавать, вошёл с ней в воду в не оборудованном для купания месте и стал тонуть. Увидев, что в воде находится ребёнок, один из очевидцев бросился на помощь. Девочку спасли, а вот её отца спасти не удалось. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Девочка вместе с матерью была доставлена в отдел полиции. В настоящее время в отношении матери, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, составлен протокол об административном правонарушении.

Сейчас следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, проведён осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

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