Валерий Сухих: Муниципалитеты получают дополнительные возможности для развития Поделиться Поделиться Твитнуть

Государственная дума в третьем чтении приняла законы, которые создадут правовые основы для реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. В Прикамье эти механизмы действуют уже четыре года.

В 2016 году был принят закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». Прикамье стало первым регионом, который закрепил эту программу на законодательном уровне. Далее примеру последовали Московская и Ленинградская области. Теперь и на уровне Федерации инициативное бюджетирование будет законодательно регулироваться.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Четыре года назад мы первыми приняли региональный закон об инициативном бюджетировании. Эта программа показала свою эффективность. Законы, принятые Государственной думой, позволят жителям теперь уже каждого субъекта принимать непосредственное участие в определении проблем своих территорий и в их решении. Таким образом, муниципалитеты получают дополнительные возможности для развития. Программа инициативного бюджетирования способствует не только благоустройству территорий, но и, что самое главное, партнёрству граждан, местных и региональных властей.

Проекты инициативного бюджетирования позволяют обеспечить участие граждан в определении проблем местного значения, в распределении и контроле над частью бюджетных средств. Реализация проектов осуществляется за счёт финансовой поддержки из бюджетов и посредством внесения добровольных платежей гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями.

Напомним, что в Пермском крае проект инициативного бюджетирования предполагает финансирование из нескольких источников: денежные средства бюджета Пермского края, местного бюджета, средства населения муниципального образования, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Основное направление проектов — благоустройство территорий. Максимальный размер субсидии из краевого бюджета на реализацию таких проектов для дотационных муниципалитетов составляет 90%, для недотационных территорий — 75%.

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