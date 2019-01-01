Дмитрий Енцов журналист Минэкономразвития Прикамья отозвало поправку о возможности игнорирования градостроительных норм для приоритетных проектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края отозвало поправку в Правила землепользования и застройки Перми о том, что ограничительные регламенты в городе не будут действовать в случае реализации «инвестиционного проекта, которому в порядке, утверждённом правительством Пермского края, присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта».

Фактически эта поправка означала бы, что к подобным проектам не применялись бы регламенты по обязательной обеспеченности социальной и транспортной инфраструктурой.

При этом данная поправка не встретила возражений на прошедших в июле публичных слушаниях. Но 29 июля во время заседания комиссии по землепользованию и застройке было объявлено, что министерство снимает этот вопрос с повестки. Причины снятия со стороны минэкразвития озвучены не были.

Если бы этот пункт был одобрен комиссией, то он, скорее всего, был бы направлен на утверждение в Пермскую городскую думу.

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