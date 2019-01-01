Михаил Суслов Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин объявил о старте флешмоба #Амкарживи Краевые власти пообещали возрождаемому футбольному клубу поддержку и& спонсоров Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с экс-игроком ФК «Амкар» Сергеем Волковым, где объявил о старте флешмоба в соцсетях с хэштегом #Амкарживи.

«Все, кто ждёт возвращение «Амкара», — участвуйте во флешмобе #АмкарЖиви, выставляйте в соцсетях ваши фото, связанные с клубом», — написал Махонин в Instagram.

Напомним, ранее краевые власти объявили о возрождении закрытого в 2018 году ФК «Амкар», который представлял Пермь в Премьер-лиге.

Задачей клуба станет попадание в ФНЛ через два-три года.

Кроме того, на встрече Махонин отметил, что клуб будет получать поддержку краевых властей и спонсоров. По последним уже есть предварительные договорённости, отметил Дмитрий Махонин.

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