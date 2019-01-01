Дмитрий Махонин: «Для нас значимо сохранение и возвращение к нормальной жизни каждой семьи» Поделиться Поделиться Твитнуть

Социальные службы Прикамья в этом году помогли более чем 800 семьям с детьми выйти из трудной жизненной ситуации. Такую статистику обнародовали сегодня, 29 июля, в ходе заседания краевого правительства, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Темой обсуждения стали механизмы раннего выявления кризиса в семье и своевременного оказания всесторонней помощи. По словам главы региона Дмитрия Махонина, в крае в последние три года системно решается задача по профилактике детского и семейного неблагополучия и работе с семьями, попавшими в социально опасное положение. В частности, в регионе приняты и работают необходимые нормативные документы, выстроено сотрудничество между профильными министерствами, правоохранительными органами и Комиссией по делам несовершеннолетних.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Сегодня в крае действует 12 центров помощи детям. Одно из направлений работы центров — сопровождение семей с детьми в социально опасном положении или попавших в группу риска. Для нас важно, чтобы дети из группы риска после временного нахождения в центре помощи возвращались в свои родные семьи. Сегодня на контроле около 14 тыс. таких семей. Им оказывается вся необходимая правовая и социальная помощь.

Каждый год помощь в центрах получают свыше 4 тыс. детей. Ежегодно растёт число детей, возвращённых в родные семьи, — в прошлом году к родителям вернулись более 2,5 тыс. ребят (для сравнения: в 2017 г. — 2,3 тыс. детей).

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