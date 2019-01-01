«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем конкурса Минэнерго на лучшую социально ориентированную компанию Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем конкурса на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году в номинации «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников». Конкурс был организован Министерством энергетики Российской Федерации, сообщает пресс-служба предприятия.

Реализуя социальную политику компании «ЛУКОЙЛ», предприятие и профсоюзная организация заботятся о сотрудниках, о создании условий, гарантирующих гармоничное развитие, возможности занятия спортом и физической культурой. Пропагандируется активный досуг, здоровый образ жизни не только среди работников, но и членов их семей, ветеранов.

В целях мотивации к ведению здорового образа жизни в коллективе нефтепереработчиков проводятся соревнования по различным видам спорта. Работники и ветераны «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» активно участвуют в соревнованиях городского, регионального, всероссийского и международного уровней.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В 2019 году уже в 36-й раз на предприятии проводилась заводская комплексная спартакиада по 18 видам спорта. Всего в течение года работники предприятия участвовали в 36 видах спортивных соревнований (волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, ринг-бенди и т. д.).

Организацией бесплатных спортивных секций по видам спорта занимается оздоровительно-спортивный центр при профкоме предприятия. Занятия регулярные, и все желающие могут их посещать. Фитнес, аэробика, гимнастика, тренажёрный зал, настольный теннис, командные спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол и т. д.), бассейн, сезонные виды спорта (лыжи, коньки, пляжный волейбол), занятия по скандинавской ходьбе, гиревой спорт, армрестлинг, тренировки по гребле на лодках класса «Дракон» — это только часть спортивных направлений.

Ежегодно работники предприятия принимают участие в заводских семейных стартах, в региональном семейном конкурсе «Папа, мама, я — спортивная семья» Группы предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, в турслёте, лыжных фестивалях.

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» существует свой туристический клуб, который занимается организацией участия сотрудников в соревнованиях по туристическим видам спорта, ведёт подготовку к присвоению спортивных разрядов. Работники предприятия входят даже в сборную Пермского края по туристическим видам и участвуют в соревнованиях всероссийского уровня.

Среди заводчан немало титулованных спортсменов: оператору технологических установок Денису Брусникину присвоено звание «Мастер спорта России» по настольному теннису, а инструктор ОСЦ Елизавета Половникова стала чемпионкой мира по армрестлингу (обе руки).

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