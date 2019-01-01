Дмитрий Махонин утвердил список модернизируемых объектов водоснабжения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов на территории Прикамья, которые стали участниками проекта «Чистая вода», входящего в нацпроект «Экология», инициированного Президентом РФ. В список вошли 11 муниципалитетов с населением в 470 тыс. человек, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В рамках проекта территории получат средства на модернизацию и реконструкцию водопроводов и систем водоподготовки. Работы запланированы в Кизеле, Чусовом, Гремячинске, Александровске, Кунгуре, Лысьве. В общей сложности с 2019 по 2024 год на данные цели Пермский край получит из федерального бюджета 2 млрд руб.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Во многих муниципалитетах Прикамья забор воды для населения производится из открытых источников. Для нас крайне важно, чтобы процесс подготовки воды проходил с соблюдением всех санитарных и технологических требований. Национальный проект «Чистая вода» — вполне реальный инструмент для решения застарелых коммунальных проблем в муниципалитетах Прикамья.

Отметим, что правительство Пермского края прорабатывает вопрос продления реализации проекта «Чистая вода» и после 2024 года.

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