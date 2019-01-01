Партпроекты «Единой России» «Детский спорт» и «Новая школа» ведут сбор заявок на 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Самоизоляция спровоцировала развитие двух противоположных тенденций: с одной стороны, спортивные клубы и секции на время закрыли, с другой — возрос спрос на физическую активность и среди взрослых, и среди детей. Об этом напоминает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

При этом, по мнению экспертов, существует опасность, что люди не вернутся в спорт — по большей части из-за того, что отвыкли заниматься, выпали из режима. И тут всё зависит не только от вовлечённости тренеров, многие из которых проводили видеоуроки. Но и от того, в каком состоянии находится собственно спортивная инфраструктура: зачем идти куда-то, если дома тоже можно, при желании, получить нагрузку. Причём относится это не только к любителям, но и к будущим профессионалам — есть риск потерять молодёжь. На необходимость развивать детский спорт — особенно активно в условиях выхода из самоизоляции — указывал президент Владимир Путин. Он поручил кабинету министров нацеливать региональные и муниципальные власти на развитие спорта и строительство инфраструктуры.

«Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из виду. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях», — сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назвав развитие спортивной инфраструктуры для детей одним из приоритетов работы.

Пожалуй, один из последних примеров — заключение соглашения о сотрудничестве между Российским футбольным союзом, Минспортом и шестью регионами страны. Предполагается, что помимо создания непосредственно спортивной инфраструктуры и воспитания игроков и тренеров будут проводить больше региональных и муниципальных соревнований — другими словами, для развития детского футбола создают необходимую среду.

Казалось бы, рядовое соглашение привело к событиям макрорегионального масштаба — в Перми благодаря этому возродят футбольный клуб «Амкар» на базе Академии футбола. Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин, который идёт на выборы в сентябре при поддержке «Единой России», отметил важность проекта с мотивационной точки зрения — по его словам, «каждому мальчику и юноше нужен кумир».

При этом создание спортивной инфраструктуры — это работа не сугубо административная. Значительную роль в ней играют общественные институты. К примеру, в той же «Единой России» развитием детского спорта занимается прославленная фигуристка, депутат Госдумы и координатор одноименного партийного проекта Ирина Роднина. Она отмечает важность физической активности не только с точки зрения ставшего модным ЗОЖ, но и воспитания, и социализации детей.

«Спорт — большая социальная программа. Это не только здоровье, но и занятость, умение работать на результат и в команде, умение владеть собой», — уверена Ирина Роднина.

Задача партийного проекта — соединять запрос населения и возможности власти, в том числе контролировать создание спортивной инфраструктуры — с момента формирования заявки до получения федерального финансирования и завершения работ. Направлений много: от ремонта спортзалов в сельских школах — в 2020 году участвуют более 1100 общеобразовательных организаций, где планируется не только отремонтировать спортзалы и оборудовать открытые площадки, но и создать школьные спортивные клубы, — до строительства крупных физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ещё одно направление — строительство бассейнов. Здесь «Единая Россия» тоже играет роль медиатора между разными уровнями власти и жителями. В программу попал и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

В общей сложности за 2019 и 2020 годы только на создание спортивной инфраструктуры партпроекты «Детский спорт» и «Новая школа» помогли привести в регионы больше 8 млрд руб. — этого, конечно, хватает не на всё. Поэтому сейчас в партии собирают заявки на объекты 2021 года. Ирина Роднина отмечает, что запрос на строительство поступает непосредственно от жителей.

Василий Кузнецов, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в ПФО, депутат Пермской городской думы:

— Режим самоизоляции продемонстрировал колоссальный интерес пермяков к физической культуре: все уличные спортивные объекты практически круглосуточно эксплуатируются. Так, на плоскостных спортивных сооружениях, дворовых мини-стадионах, уже работают наши инструкторы-методисты, проводят для жителей городских микрорайонов бесплатные занятия.

Сейчас в пермском экстрим-парке парке строится новый спортивный комплекс, который подрядная организация планирует сдать в этом году. Он станет очередным мощным центром физкультуры и массового спорта в Перми и Пермском крае. Методическую поддержку в его развитии также окажет федеральный проект «Детский спорт» партии «Единая Россия».

В течение ряда лет совместно с министерством образования Пермского края продолжается программа ремонта спортивных залов в сельских школах: всего за время реализации проекта отремонтировано более 60 школьных спортзалов в 47 территориях региона. В этом году участниками проекта стали ещё шесть образовательных учреждений в шести районах края.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что партия будет формировать свою предвыборную народную программу на основе предложений граждан — и строительству спортивных объектов в документе будет отведено особое место.

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