Дмитрий Енцов журналист Определён победитель на очередное обслуживание автобусного маршрута до пермского аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукциона на обслуживание автобусного маршрута №108 («Автовокзал г. Пермь» — «Аэропорт Большое Савино») на период с 10 по 31 августа. Победителем стало ООО «Дизель».

Победитель обязан задействовать в будни три автобуса, и два — в выходные.

Напомним, автобусный маршрут №108 появился в июне и фактически заменил прежний маршрут №42, который с того же времени «переброшен» на новый для себя маршрут «Микрорайон Красные Казармы (пл. Карла Маркса)» — «Песьянка».

Первым победителем аукциона на обслуживание маршрута №108 (с июня по 8 июля) стал ИП Олег Новосёлов. Следующий аукцион (с 9 июля по 9 августа) также выиграло ООО «Дизель».

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