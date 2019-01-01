В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подведены итоги первого полугодия Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подведены итоги работы за первое полугодие 2020 года. Работа на предприятии не прерывалась и в сложных условиях, связанных с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба предприятия.

За шесть месяцев с начала года переработано 7 млн 541 тыс. т нефтегазового сырья, что на 136 тыс. т выше плана и на 11 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатели «выход светлых нефтепродуктов» и «глубина переработки» улучшены относительно плана на 2,2% и 0,8% соответственно.

Пермский нефеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛа» обеспечивает стабильные поставки топлива — план поставок за первое полугодие 2020 года выполнен на 100%. Отгружено 6 млн 810 тыс. 897 т продукции, в том числе 3 млн 23 тыс. 711 т — на экспорт.

В течение первого полугодия завод продолжал реализацию проектов, направленных на повышение эффективности производства. Эффект от реализации мероприятий по Дорожной карте составил 2,2 млрд руб.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

На реализацию природоохранных мероприятий, по итогам первого полугодия, направлено 587 млн руб. Не прекращались строительно-монтажные работы по проекту «Строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов», имеющему значимый экологический эффект.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ведёт мониторинг качества воздуха, воды, почвы, что задаёт новый экологический стандарт, улучшает качество жизни людей.

В рамках мониторинга состояния промышленной безопасности и охраны труда специалистами предприятия проводятся внутренние проверки на объектах предприятия. С учётом эпидемиологической обстановки, администрация предприятия обеспечивает безопасные условия труда сотрудникам.

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