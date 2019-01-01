В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подведены итоги первого полугодия
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подведены итоги работы за первое полугодие 2020 года. Работа на предприятии не прерывалась и в сложных условиях, связанных с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба предприятия.
За шесть месяцев с начала года переработано 7 млн 541 тыс. т нефтегазового сырья, что на 136 тыс. т выше плана и на 11 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатели «выход светлых нефтепродуктов» и «глубина переработки» улучшены относительно плана на 2,2% и 0,8% соответственно.
Пермский нефеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛа» обеспечивает стабильные поставки топлива — план поставок за первое полугодие 2020 года выполнен на 100%. Отгружено 6 млн 810 тыс. 897 т продукции, в том числе 3 млн 23 тыс. 711 т — на экспорт.
В течение первого полугодия завод продолжал реализацию проектов, направленных на повышение эффективности производства. Эффект от реализации мероприятий по Дорожной карте составил 2,2 млрд руб.
На реализацию природоохранных мероприятий, по итогам первого полугодия, направлено 587 млн руб. Не прекращались строительно-монтажные работы по проекту «Строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов», имеющему значимый экологический эффект.
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ведёт мониторинг качества воздуха, воды, почвы, что задаёт новый экологический стандарт, улучшает качество жизни людей.
В рамках мониторинга состояния промышленной безопасности и охраны труда специалистами предприятия проводятся внутренние проверки на объектах предприятия. С учётом эпидемиологической обстановки, администрация предприятия обеспечивает безопасные условия труда сотрудникам.
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