В Пермском крае нашли новую кость трогонтериевого слона Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае палеонтологи нашли первую находку в этом сезоне. В Оханском районе Прикамья на месте раскопок трогонтериевого слона учёные обнаружили малую берцовую кость. Об этом сообщает ВЕТТА.

«Если в слое не обнаружится вторая берцовая, мы сможем на основе этой сделать слепок. Такой приём используется часто, чтобы восполнить недостающие кости скелета», — говорят учёные.

Со слов палеонтологов, 68-сантиметровую кость извлекли частями. Сейчас находку уже обработали и упаковали.

Напомним, раскопки трогонтериевого слона проходят в Оханском районе Прикамья с 2013 года. Этот сезон станет последним. Уже в следующем году планируется создать научную реконструкцию слона, после чего модель будет установлена в новом палеонтологическом музее на территории завода Шпагина.

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