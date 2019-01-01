Михаил Суслов С августа у жителей Пермского края повысится пенсия Поделиться Поделиться Твитнуть

В августе перерасчёт пенсий коснётся 172,2 тыс. жителей Пермского края, которые работают или оставили работу и имеют неучтённые пенсионные коэффициенты. Прибавка будет варьироваться от 214,23 до 279 руб. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

При перерасчёте страховых пенсий учитываются пенсионные коэффициенты (баллы) за работу в 2019 году. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента за каждый календарный год при перерасчёте страховой пенсии не превышает трёх баллов. Как правило, такое количество баллов можно приобрести, если пенсионер в течение года получал заработную плату не менее 20 тыс. руб. в месяц.

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