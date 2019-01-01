Дмитрий Махонин взял на контроль исполнение графика по обманутым дольщикам Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин получил график принятия решений по всем проблемным домам Прикамья от Федерального фонда дольщиков. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В документе обозначены сроки проведения Наблюдательного совета по каждому долгострою, где застройщик признан банкротом. В ходе совета будет определён способ восстановления прав дольщиков: достройка или выплата компенсаций.​

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

​ — Очень важно, что мы получили график. Теперь дольщики точно будут знать, когда им ждать решений фонда, им больше не придётся находиться в неведении и строить догадки.​ Поручил минстрою довести эту информацию до актива каждого из домов.​ Восстановление прав дольщиков — значимый вопрос для региона. Несмотря на то что ключевую роль в этом процессе играет федеральный фонд,​ краевые власти делают​ всё, что от них зависит, чтобы ускорить принятие решений фондом.

В график включены 29 проблемных объектов. Срок принятия решений по ним — до конца текущего года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.