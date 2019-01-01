Елена Лодыгина журналист Пермский «Город сердца» приостановил аукцион из-за спорной длины закупаемых бинтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова оказался вынужден приостановить аукцион на поставку расходных материалов из-за жалобы ИП Антона Егошина.

Аукцион был объявлен 16 июня на сумму в 1,2 млн руб. Медучреждение планировало закупить свыше 2 тыс. эластичных бинтов. 25 июня индивидуальный предприниматель Антон Егошин обратился в Пермское УФАС с жалобой на незаконные действия заказчика при составлении аукционной документации.

В частности, в техническом задании была указана длина компрессионного бинта в растянутом состоянии. Но этой длине не соответствовал ни один товар, что привело к ограничению количества участников закупки. При составлении аукционной документации обозначенные требования должны соответствовать товару как минимум двух производителей, считает Егошин.

По его данным, первым двум пунктам техзадания не соответствовала ни одна заявка, а третьему пункту ­ только один производитель — «Пауль Хартманн АГ» из Германии. Предприниматель потребовал провести внеплановую проверку аукционной документации на предмет законности и приостановить определение поставщика.

В начале июля жалоба была рассмотрена УФАС и признана обоснованной. 27 июля заказчик внес изменения в конкурсную документацию. Итоги аукциона планируется подвести 4 августа 2020 года.

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