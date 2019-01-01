«Деловая Россия» планирует реализовать в Прикамье более десяти инвестпроектов Поделиться Поделиться Твитнуть

«Деловая Россия» и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент «Деловой России» Павел Титов и глава Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Подписанный документ закрепляет заинтересованность сторон в сотрудничестве для улучшения бизнес-среды, повышения инвестиционной привлекательности и создания стимула к социально-экономическому развитию региона. В ходе общения между Павлом Титовым и Дмитрием Махониным принято решение раз в квартал проводить встречи для «замера температуры делового климата» в Прикамье.

Дмитрий Махонин акцентировал внимание своего собеседникf на высокой инвестиционной привлекательности Прикамья.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— В непростых условиях пандемии коронавируса край продолжает реализовывать экономический потенциал. Подписание соглашения с такой крупной организацией говорит о том, что регион открыт для новых проектов. Мы сегодня обсудили идеи, которые представители «Деловой России» готовы реализовать в Пермском крае. Предложены интересные проекты в области туризма, промпроизводства, сферы развлечений, научных разработок — всё, что заложено в потенциале региона.

В планах краевых властей — совместно с «Деловой Россией» готовить и реализовывать меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Прикамье, развивать конкуренцию, а также улучшать инвестиционный климат.

В ходе встречи главе региона были представлены проект по строительству экотехнопарка в сфере обращения с ТКО с мощностью 250 тыс. т в год; проекты создания музея промышленности; центра круизного туризма. «Деловая Россия» также планирует создавать в регионе платформу для реализации образовательных проектов, развивать зарядную инфраструктуру для электротранспорта. ​

В Пермском крае реализуется 13 приоритетных инвестиционных проектов. В 2019 году статус приоритетного был присвоен девяти проектам на общую сумму инвестиций в размере 37,9 млрд руб. (900 рабочих мест). За 2020 год статус ПИП присвоен четырём проектам на общую сумму инвестиций в размере 5,5 млрд руб. (109 рабочих мест).

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