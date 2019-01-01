Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ближайшее время в Пермском крае театры не откроются После соответствующего решения нужно ещё не менее двух недель на «раскачку» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшее время театры, кинотеатры и концертные залы в Пермском крае открыты не будут. Об этом министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский сообщил на пресс-подходе по поводу представления труппе Пермского балета нового руководителя — Антона Пимонова.

По словам Торчинского, возглавляемое им министерство делает всё возможное для скорейшего открытия учреждений культуры, но решение принимают оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края и Роспотребнадзор.

Решение ожидается в ближайшие две недели (санитарные ограничения на территории края сохраняются до 11 августа), но после его принятия понадобится ещё не менее двух-трёх недель на то, чтобы продать билеты и подготовить помещения для приёма зрителей.

По словам Торчинского, решение будет «пакетным»: одномоментно будет разрешено открыться театрам, кинотеатрам и концертным залам, но конкретную дату открытия после получения разрешения будут определять сами учреждения, как это уже произошло с музеями. Министр считает, что у театров — наилучшие возможности для соблюдения распоряжений Роспотребнадзора: здесь можно организовать любую рассадку зрителей, тщательное наблюдение, хорошую вентиляцию и санитарную обработку помещений.

Присутствовавший на встрече генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов добавил, что наибольшее беспокойство вызывает не рассадка зрителей, а соблюдение требований к расположению музыкантов оркестра и к подбору «малолюдных» спектаклей из репертуара.

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