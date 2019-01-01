Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Власти Пермского края компенсируют учреждениям культуры «ковидные» потери Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский сообщил, что краевые власти намерены компенсировать учреждениям культуры потери, которые они вынужденно несут из-за перерыва в деятельности, вызванного санитарными ограничениями из-за эпидемии ковида. Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение проработать механизмы выплаты таких компенсаций.

По словам Торчинского, наиболее потерпевшие — это театры и концертные организации, в меньшей степени — музеи, ещё меньше — школы искусств и библиотеки, но особенно крупной суммы недосчитался зоопарк.

Общая сумма, недополученная учреждениями культуры краевого подчинения на 1 августа — 98 млн руб. Чтобы скорректировать доходную часть бюджета учреждений, в настоящее время вносятся поправки в нормативные документы.

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