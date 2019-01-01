Группа компаний ПЗСП сообщила о плановом повышении цен на квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Увеличение цен произойдёт с 10 августа и коснётся всех строящихся объектов группы компаний ПЗСП. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Увеличение стоимости — плановое событие, связанное, прежде всего, с ростом стадии строительной готовности объектов и текущим спросом на квартиры в них. Главными преимуществами объектов группы компаний ПЗСП являются высокое качество строительства, полная отделка квартир, комфортные планировки и гарантированная надёжность застройщика.

Так, сегодня ПЗСП предлагает большой выбор квартир в разных районах Перми. В центре города завершено возведение коробки дома на ул. Кисловодской, 12, сдача новостройки состоится уже в конце 2020 года. Также в этом году будут сданы в эксплуатацию объекты в микрорайоне Вышка-2: дом на ул. Иньвенской, 19 и вторая очередь дома на ул. Целинной, 53. В этом же микрорайоне идёт строительство дома на ул. Баранчинской, 16, срок сдачи объекта — четвёртый квартал 2021 года. Активную работу ПЗСП ведёт в микрорайоне Водники: в 2021 и 2022 годах здесь будут сданы дома на ул. Ушакова, 15 и Ушакова, 65.

«Рост цен на квартиры во многом является признаком высокой динамики строительства, а также надёжности компании и свидетельствует о том, что проект востребован на рынке и квартиры в нём активно покупаются, — отмечают специалисты рынка недвижимости. — Поэтому если вы задумываетесь о покупке квартиры от надёжного застройщика — сейчас самое время».

Не откладывайте покупку квартиры — купите её сейчас, пока цены не выросли, а квартиры есть в наличии. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн вы сможете на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 — АО «ПЗСП», ул. Адмирала Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники», ул. Целинная, 53 — ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 — ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 — ООО «Спецстрой Кисловодская, 12».

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