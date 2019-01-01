Армен Гарслян: «Мы сохранили устойчивость» Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам первого полугодия 2020 года, выручка ПАО «Метафракс» по РСБУ составила 9,75 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель снизился на 3,4 млрд руб., или 25,9%, сообщает пресс-служба предприятия.

Снижение финансовых показателей в компании связывают с общим падением цен и объёмов потребления на мировом и российском рынке химической продукции в связи с пандемией Covid-19.

Несмотря на кризисные явления в экономике, «Метафракс» продолжает реализацию текущих инвестиционных проектов по строительству комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» и установок по производству формалина и параформальдегида.

Инвестиционный бюджет компании в первом полугодии превысил 5 млрд руб. Основные направления капитальных вложений: строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» — 4,2 млрд руб.; реализация инвестиционного проекта по строительству установок формалина и параформальдегида — 173,8 млн руб.; строительство двух жилых домов для работников компании — 115,9 млн руб.

«На старте пандемии мы оценили свои силы и сформировали комплекс антикризисных мер. Несмотря на непростые условия, нам удалось сохранить устойчивость, — комментирует председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. — Оперативно принятый комплекс мер даёт гарантию стабильной производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Сегодня мы констатируем, что выполнили главную задачу — сохранили коллектив компании и работоспособность производства».

За первое полугодие 2020 года фактический объём производства метанола составил 625,3 тыс. т, концентрированного формалина — 108,7 тыс. т, КФК — 80,4 тыс. т, пентаэритрита — 12,4 тыс. т, уротропина — 13,7 тыс. т.

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