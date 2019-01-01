Елена Лодыгина журналист Режиссёр Андрей Кончаловский получил 25%-ю долю в пермской сети аптек «Планета здоровья» Поделиться Поделиться Твитнуть

Известный российский кинорежиссёр Андрей Кончаловский получил 25%-ю долю в ООО «Планета здоровья Холдинг».

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», основатель сети пермских аптек «Планета здоровья» Александр Броварец владеет 75% долей компании.

По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Перми на Комсомольском проспекте, 1. Основным видом деятельности является торговля розничными лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Руководителем ООО «Планета здоровья Холдинг» значится Евгений Казаков.

Напомним, о намерениях Андрея Кончаловского инвестировать $2 млн в пермскую сеть аптек «Планета здоровья» стало известно в середине 2019 года. Тогда же сообщалось, что инвестиции необходимы для того, чтобы компания зашла в новый сегмент рынка, связанный со здоровым образом жизни. На тот момент нелекарственный ассортимент сети аптек, по данным Vademecum, с 2016 по 2018 годы снизился на 14,6%.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая уже больше 15 лет развивают свой бренд «Едим дома», который используется в производстве товаров для дома и кухни.





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