В Прикамье впервые на Урале внедрено фотовидеоотслеживание незаконной рубки леса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Работающие на дорогах Прикамья новые комплексы фотовидеофиксации помогают отслеживать «чёрных» лесорубов. Пермский край стал первым регионом Урала, внедрившим данный тип видеоаналитики на комплексы фотовидеофиксации (ФВФ), сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

На дорогах края сейчас функционируют 83 комплекса ФВФ. Они установлены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 11 камер, расположенных вблизи лесных массивов, уже оснащены функцией распознавания перевозимого груза как «лес».

Камеры для контроля перемещения древесины установлены в официально разрешённых, а также возможных местах вырубки леса.

Технология позволяет вычислять в общей массе транспорта лесовозы и тем самым помогает контролировать перевозку леса на территории Пермского края. Благодаря такой опции можно увидеть, правильно ли перевозятся лесные ресурсы, не нарушает ли водитель установленный маршрут, имеет ли он разрешение на перевозку.

Помимо этого, пункты фотовидеофиксации и весогабаритного контроля позволяют бережно содержать дороги: контроль перевозки грузов помогает избежать перевесов фур, которые зачастую портят дорожное покрытие. Срок службы дорог увеличивается.

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